"Викликайте екзорциста". Російська співачка Савічева зламала психіку росіянам зі сцени (відео)
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39-річна артистка здивувала співом, що лякає
Російська виконавиця Юлія Савічева, видно, повністю втратила зв’язок із реальністю. Адже колись вона асоціювалася виключно з ніжними та ліричними піснями про кохання. Наприклад, саме її культова композиція "Если в сердце живет любовь" свого часу стала головним саундтреком популярного серіалу "Не родись вродлива".
Проте зараз 39-річна артистка змінилася до невпізнанності. Савічева кардинально змінила імідж і раптово вирішила податися у рок-виконавиці. Разом зі стилем змінився і її репертуар — він став брутальним, як і саме звучання.
Останньою краплею для публіки стало відео з нещодавнього виступу, яке розлетілося мережею. На кадрах Савічева виконує свій старий хіт, але в кінці приспіву раптово починає несамовито хрипіти і кричати так, ніби з неї у прямому сенсі виривається диявол.
Навіть росіяни залишилися у глибокому шоку від побаченого і не приховували свого жаху в коментарях:
- "Її Джигурда вкусив??"
- "Жах, як люди швидко деградують".
- "Була співачка і не стало".
- "До чого таке виконання? Відчуття, що сатана вселяється".
- "Викликайте екзорциста".
Що говорить про війну Юлія Савічева?
Сьогодні співачка активно підтримує путінський режим та агресію проти України. Ще у серпні 2015 року артистку було внесено до "Миротворця" за свідоме порушення державного кордону України з метою відвідування окупованого Криму. 7 січня 2023 року вона потрапила в офіційний санкційний список України проти осіб, які публічно закликають до агресивної війни і виправдовують окупацію українських територій.
У день повномасштабного нападу РФ на Україну Савічева лише лицемірно опублікувала сумний смайлик у своїх соцмережах. У 2024 році співачка взяла участь у зйомках пропагандистського "Блакитного вогника" на держканалі "Росія-1", де виступила прямо перед запрошеними в якості "почесних гостей" учасниками так званої "СВО". У травні 2025 року Савічева відзначилася на "Квартирнику у Маргуліса" — майданчику, який став притулком для пропутінських музикантів, що підтримують вбивства українців.
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