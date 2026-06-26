После тяжелой потери Зибров умилил украинцев новым фото

Украинский певец поделился снимком с маленьким другом

Павел Зибров растрогал поклонников новой фотографией со своим маленьким четырехлапым другом. После тяжелой потери любимицы Габби народный артист Украины снова нашел повод для улыбок, а вместе с ним – и его поклонники.

На свое 69-летие, которое певец отпраздновал в минувшее воскресенье, он получил особый подарок от родных – удивительного щенка по имени Джесси. Новым членом звездной семьи артист сразу похвастался в Instagram, опубликовав нежное фото, на котором держит пушистую любимицу на руках.

"Вам привет от нас с Джесси❤️", — лаконично подписал кадр Павел Зибров.

Публикация мгновенно растрогала подписчиков. В комментариях украинцы засыпали певца и его новую любимицу комплиментами: "Разве так можно???🥹😍🔥 The Best🥇😍", "Какие глазки 👀😍 у Джесси", "Ну какая же сладкая булка", "Павел Николаевич, извините, но теперь Джесси увлекла мое сердце, поэтому лайк ей)))", "Бозеее, какая милота, кайф, просто супер 🔥🔥🔥".

Не удержалась от шутки и жена артиста Марина Зиброва. Она призналась, что вместе с дочерью Дианой специально выбирала собачку, которая была бы похожа на мужчину: "Наше маленькое счастье, похожа на мужа. Так с Дианой и выбирали…😃".

Ранее сообщалось, что Павел Зибров рассекретил, где сейчас Михаил Поплавский.