Після важкої втрати Зібров розчулив українців новим фото

Український співак поділився знімком з маленьким другом

Павло Зібров зворушив шанувальників новою світлиною зі своїм маленьким чотирилапим другом. Після важкої втрати улюблениці Габбі народний артист України знову знайшов привід для усмішок, а разом із ним – і його прихильники.

На своє 69-річчя, яке співак відсвяткував минулої неділі, він отримав особливий подарунок від рідних – чарівне цуценя на ім'я Джессі. Новим членом зіркової родини артист одразу похвалився в Instagram, опублікувавши ніжне фото, на якому тримає пухнасту улюбленицю на руках.

"Вам вітання від нас з Джессі❤️", – лаконічно підписав кадр Павло Зібров.

Публікація миттєво розчулила підписників. У коментарях українці засипали співака та його нову улюбленицю компліментами: "Хіба так можна???🥹😍🔥 The Best🥇😍", "Які оченята 👀😍 у Джессі", "Ну яка ж солодка булка", "Павло Миколайовичу, вибачте, але тепер Джессі захопила моє серце, тож лайк їй)))", "Бозеее, яка милота, кайф, просто супер 🔥🔥🔥".

Не втрималася від жарту й дружина артиста Марина Зіброва. Вона зізналася, що разом із донькою Діаною спеціально обирала песика, який був би схожий на чоловіка: "Наше маленьке щастя, схожа на чоловіка. Так з Діаною і вибирали…😃".

Раніше повідомлялось, що Павло Зібров розсекретив, де зараз Михайло Поплавський.