У родині Зіброва горе: артист попрощався з тим, хто був поруч 12 років (фото)

Сумна новина від зірки

Український співак Павло Зібров повідомив про важку втрату в родині — померла його домашня улюблениця, собака на ім’я Габбі. Тварина прожила поруч з артистом та його близькими 12 років і, за словами співака, назавжди залишиться частиною їхніх теплих спогадів.

Сумною новиною Зібров поділився у своїх Instagram-Stories. Артист зізнався, що цей день став для нього надзвичайно болісним, адже Габбі була не просто домашнім улюбленцем, а справжнім членом родини, який щодня дарував радість і підтримку.

"Невимовно сумний день, пішла у засвіти наша Габбі. М’яких тобі хмаринок, наша красуне. Ти прожила 12 років в любові та теплі, в нашому серці назавжди", — написав співак.

Окрім текстового повідомлення, артист опублікував добірку світлин з улюбленицею. На кадрах — різні моменти спільного життя, від домашніх буднів до особливих миттєвостей поруч із народним артистом України.

Особливо зворушливим став знімок їхньої першої зустрічі, який Зібров також згадав і показав підписникам. Ймовірно, саме з цього моменту почалася їхня довга історія любові та відданості.

Нагадаємо, що 21 червня Павлу Зіброву виповниться 69 років. Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про особисте життя та його перший шлюб.