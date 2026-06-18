"В мені ожила". Христина Соловій показала сімейне фото з бабусею, якої не стало

Після втрати минуло понад два роки

Українська співачка Христина Соловій зворушила прихильників теплими спогадами про свою покійну бабусю. У четвер, 18 червня, артистка поділилася сімейним архівним фото, на якому позувала разом із рідною людиною.

Світлину Христина опублікувала у чорно-білому оформленні та присвятила бабусі Ользі щемливий допис. Співачка розповіла, що побачила її уві сні та згадала одну з характерних для бабусі життєвих мудростей.

"Знов наснилася бабця Ольга. Ніби ми не прощались навіки. Питала чи загріти мені капусняку чи борщу. Я ніяк не могла визначитися чого хочу. А бабця філософськи промовила, що не мушу вибирати, а маю право з'їсти обидва, як лиш осилю. Бо можу собі дозволити. Якби ж я знала тоді, що ти не за межу пішла, а в мені ожила, то не плакала би так гірко. Сміюся тепер і втішаюся тобі. Добре знати, що тепер ти завжди при мені", — написала виконавиця.

Нагадаємо, Христина Соловій повідомила про смерть бабусі Ольги у лютому 2023 року. Тоді співачка поділилася сумною звісткою у сторіз свого Instagram. "Пішла за небокрай моя бабця", – писала співачка, прикріпивши архівне фото жінки у молодості.

Нещодавно ми писали про особисте життя співачки. Христина Соловій показалась в обіймах коханого, якого приховує від публіки.