Особняк за сотні мільйонів із гербом Росії: де жила Лобода під Москвою (фото)

Підмосковний палац не можуть продати роками

У той час як Ані Лорак залишається жити у Росії, Світлана Лобода вирішила відмовитися від життя у країні-агресорці. При цьому розкішний особняк у Підмосков’ї, де артистка жила до повномасштабного вторгнення, не можуть продати вже четвертий рік.

Як пишуть росЗМІ, Лобода лише орендувала цю садибу, а її справжня власниця зараз перебуває в Іспанії. Йдеться про будинок площею близько 1200 квадратних метрів, розташований у селі Ніколо-Урюпіно Красногірського району Підмосков’я. Садиба належить 77-річній дружині московського бізнесмена, яка вже багато років мешкає в Іспанії. Стверджується, що Лобода ніколи не володіла цією нерухомістю, а лише знімала її в оренду приблизно за 1,2 млн рублів на місяць.

Після 2022 року, коли співачка залишила Росію, об’єкт нібито було виставлено на продаж. Остання заявлена ціна становила близько 850 млн рублів. Проте, як повідомляють джерела, покупця будинку досі не знайшли, а саме оголошення про продаж було тимчасово знято.

Особняк відрізняється багатою інфраструктурою: у ньому є зимовий сад, СПА-зона з 10-метровим басейном та сауною, тренажерний зал, мансарда з кабінетом, більярдна з баром, винний льох, а також окремий будинок для прислуги площею близько 260 квадратних метрів.

Серед помітних деталей інтер'єру — зображення двоголового орла, герба РФ, розміщені на дверях та стінах одного з кабінетів.

Водночас у мережі нагадують про позицію самої артистки. Світлана Лобода раніше заявляла, що не володіє нерухомістю у Росії. У своєму Instagram вона публікувала скриншот однієї з новин із позначкою "Фейк" і прокоментувала ситуацію наступним чином: "Російської нерухомості немає. Будинок на фото — я знімала до війни. Перевіряйте факти!".

Нагадаємо, що Світлана Лобода виступає за кордоном на корпоративах. У червні співачка разом із Галкіним розважала гостей "Міс України" Маргарити Паш.