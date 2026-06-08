"Міс Україна" закотила вечірку з Галкіним і Лободою за $1,5 млн. У які скандали вона потрапляла раніше (фото, відео)

Усі пісні та інтерактиви були російською мовою

Колишня володарка титулу "Міс Україна" Маргарита Паша знову опинилася у центрі уваги після того, як відзначила свій день народження на розкішній віллі у Сен-Тропе у компанії "хороших руських".

Серед гостей вечора були Максим Галкін, Світлана Лобода, а також російські гумористи Катерина Варнава та Ігор Меєрсон. За даними росмедіа, вечірка зібрала близько 30 гостей та пройшла у форматі закритого світського заходу. Галкін виступав на сцені, виконуючи російськомовний репертуар, як і уродженка Ірпеня Лобода.

"На святі також виступила Світлана Лобода, яка, крім своїх, виконала пісню Валерія Меладзе. Усі пісні та інтерактиви були російською мовою", — повідомляють ЗМІ. Як повідомляє INSTAМАНІЯ, вартість свята становила 1,5 мільйона доларів.

Максим Галкін та Катерина Варнава (з Ігорем Меєрсоном) розважали українців у Сен-Тропе

Святкування супроводжувалося музичними номерами, інтерактивами та несподіваним гендер-одкровенням іменинниці — у фіналі вечора вона повідомила про вагітність і разом із гостями дізналася стать майбутньої дитини. Чоловік моделі — підприємець Олександр Гузенко, який раніше вважався одним із найзаможніших людей Дніпра.

Олександр Гузенко та Маргарита Паша

Ім’я Маргарити Паші не вперше з’являється у гучних новинах. Після перемоги у конкурсі "Міс Україна" модель критикували за те, що вона відмовилася давати інтерв’ю українською мовою Катерині Осадчій. Окремий резонанс викликало її висловлювання у 2019 році про статус Криму, яке користувачі соцмереж сприйняли як ухильне та неоднозначне: після анексії півострова РФ модель заявила, що "Крим — частина Землі".

В останні роки колишня "Міс Україна 2019", уродженка Харкова, мешкає за межами країни. У її соцмережах переважають публікації про подорожі, розкішні курорти та світське життя, але про війну в рідній країні згадок немає.

Лише нещодавно Максим Галкін розважав гостей на весіллі ще однієї "Міс Україна". Також на заході був Валерій Меладзе.