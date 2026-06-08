"Мисс Украина" закатила вечеринку с Галкиным и Лободой за $1,5 млн. В какие скандалы она попадала ранее (фото, видео)

Все песни и интерактивы были на русском языке

Бывшая обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша вновь оказалась в центре внимания после того, как отметила свой день рождения на роскошной вилле в Сен-Тропе в компании "хороших русских".

Среди гостей вечера были Максим Галкин, Светлана Лобода, а также российские юмористы Екатерина Варнава и Игорь Меерсон. По данным росмедиа, вечеринка собрала около 30 гостей и прошла в формате закрытого светского мероприятия. Галкин выступал на сцене, исполняя русскоязычный репертуар, как и уроженка Ирпени Лобода.

"На празднике также выступила Светлана Лобода, которая помимо своих исполнила песню Валерия Меладзе. Все песни и интерактивы были на русском языке", — сообщают СМИ. Как сообщает INSTAМАНІЯ, стоимость праздника составила 1,5 миллиона долларов.

Максим Галкин и Екатерина Варнава (с Игорем Меерсоном) развлекали украинцев в Сен-Тропе

Празднование сопровождалось музыкальными номерами, интерактивами и неожиданным гендер-откровением именинницы — в финале вечера она сообщила о беременности и вместе с гостями узнала пол будущего ребенка. Муж модели — предприниматель Александр Гузенко, ранее считавшийся одним из самых состоятельных людей Днепра.

Александр Гузенко и Маргарита Паша

Имя Маргариты Паши не впервые появляется в громких новостях. После победы в конкурсе "Мисс Украина" модель критиковали за то, что она отказалась давать интервью на украинском языке Екатерине Осадчей. Отдельный резонанс вызвало ее высказывание в 2019 году о статусе Крыма, которое пользователи соцсетей восприняли как уклончивое и неоднозначное: после аннексии полуострова РФ модель заявила, что "Крым — часть Земли".

В последние годы бывшая "Мисс Украина 2019", уроженка Харькова, живет за пределами страны. В ее соцсетях преобладают публикации о путешествиях, роскошных курортах и светской жизни, но о войне в родной стране упоминаний нет.

Лишь недавно Максим Галкин развлекал гостей на свадьбе еще одной "Мисс Украина". Также на мероприятии был Валерий Меладзе.