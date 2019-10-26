"Крым - всех людей": "Мисс Украина 2019" возмутила соцсети (Видео)

Новости шоу бизнеса:Победительница украинского конкурса красоты Маргарита Паша ошеломила всех своим высказыванием о принадлежности полуострова.

Вокруг харьковчанки Маргариты Паши разгорелся очередной скандал.

На официальной странице "Радио "Свободы" в Twitter появился ролик, на котором Паш отвечает журналисту на вопрос, чей Крым. Долго не думая, девушка сказала, что Крым принадлежит всем.

"Я считаю, что Крым – всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Все", - ответила Маргарита.

Кроме этого, победительница конкурса "Мисс Украина 2019" сообщила, что в городе Феодосия живет ее сестра, а также пожелала полуострову процветание: "Да, мне нравится Крым. Я люблю Ялту, люблю Форос. Когда я была маленькой, я очень часто там отдыхала".

Міс Україна-2019 розповіла, чий Крим pic.twitter.com/M9rUvpbzm3 — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 25, 2019

Напомним, что это не первый случай, когда Маргарита Паша ставит в тупик своими ответами. В начале октября девушка опубликовала скандальный пост о языке, который сразу же удалила.