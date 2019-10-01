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"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)
"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)

"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)

"Мисс Украина 2019" попала в скандал из-за поста о языке (Фото)
23:00 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Что касается интервью с Катей Осадчей, то девушка объяснила, что единственной причиной, почему она отказалась общаться с ведущей – это ее плохое самочувствие.

Вокруг победительницы конкурса красоты "Мисс Украина 2019", харьковчанки Маргариты Паши разгорелся скандал из-за якобы отказа девушки разговаривать на украинском языке.

Инцидент произошел в рамках съемок интервью для программы "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей, передает 24 канал.

По словам ведущей, звезда отказалась разговаривать на украинском языке, после чего Маргарита на своей странице в Instagram объяснила поклонникам, что предпочитает излагать свои мысли на русском языке. "У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?)", – заявила победительница "Мисс Украина-2019".

Позже Паша решила удалить часть публикации, однако заявление уже разлетелось в сети и вызвало шквал критики.

Вскоре девушка объяснила свое поведение в сети, открестившись от обвинений.

Паша написала, что она является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык". Все сообщения о своем отказе общаться на украинском или на русском языке она опровергла.

"Это чистой воды клевета и выдумка обиженных завистников! Я в равной степени хорошо владею обоими языками, и в интернете вы можете найти множество видеосюжетов, где я даю интервью как на русском, так и на украинском. Для меня это не имеет принципиального значения, и радикальной позиции на эту тему у меня никогда не было", – оправдалась она.

 
 
 
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Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ - погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.

Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" просит о поддержке (Фото)

Что касается интервью с Екатериной Осадчей, то харьковчанка объяснила, что единственной причиной, почему она отказалась общаться с ведущей – это ее плохое самочувствие и переутомление. Девушка рассказала, что в течение подготовки к конкурсу "Мисс мира", который состоится в Таиланде в декабре этого года, она имеет сумасшедший график, поэтому нет времени для сна, общения с родными и близкими людьми и для самой себя.

Ранее в столице выбрали "Мисс Украину 2019", ею стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша. Девушка – мастер спорта по художественной гимнастике.

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Скандал, Обвинение, Интервью, Мисс-Украина, Харьковчанка, Екатерина Осадчая, Мисс Украина 2019, Маргарита Паша.
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