Валевська назвала Пугачову "єврейською мамою" і розкрила несподіваний бік 77-річної росіянки

Російська примадонна здивувала українку своєю поведінкою

Українська співачка Наталія Валевська знову згадала про свій досвід роботи з російською артисткою Аллою Пугачовою, поділившись подробицями їхнього спілкування та спільних проєктів.

В інтерв’ю OBOZ.UA виконавиця розповіла про період, який, за її словами, став важливим етапом у її творчій кар’єрі. Йдеться про 2009 рік, коли Валевська стала переможницею конкурсу "Алла шукає таланти", що проходив на "Радіо Алла" у Москві.

У фіналі співачка виконала композицію "Любовь, похожая на сон" і здобула головний приз від Пугачової — 10 тисяч доларів. Цей успіх, як зазначає артистка, став для неї поворотним моментом у професії та відкрив нові можливості у музичній індустрії.

За словами Валевської, після перемоги Пугачова підтримала її творчість, взявши пісню "Желания сбудутся" у ротацію на своєму радіо. Це, стверджує співачка, дозволило її музиці вийти на ширшу аудиторію та привернути увагу слухачів у різних містах, а також сприяло появі перших фан-клубів. Крім того, Валевську запросили взяти участь у проєкті "Різдвяні зустрічі", що дало їй можливість ближче познайомитися з організацією творчого процесу.

Співачка згадує, що російська артистка проявила себе як вкрай вимоглива наставниця, яка контролювала всі етапи роботи і глибоко вдавалася у кожну деталь. При цьому Пугачова ніколи не поділяла колег на топзірок і виконавців-початківців, проявляючи до всіх однакову повагу. Валевська наголосила, що у поведінці, словах та манері спілкування зірки завжди відчувалася особлива, рідкісна турботливість, через яку вона і порівняла її з "єврейською мамою".

Вона була присутня на всіх етапах роботи, вникала в деталі, контролювала кожен елемент. Ще одна річ, яка мені запам’яталася: для неї не було поділу на зірок першої величини й артистів-початківців. Повагу було видно в усьому… І ще в ній була якась особлива турботливість. Навіть не знаю, як це пояснити. Така собі єврейська мама – більше ні в кого подібного ставлення не зустрічала Наталія Валевська

Нагадаємо, що 15 квітня Валевська привітала російську примадонну з днем народження та потрапила у скандал.