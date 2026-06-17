Валевская назвала Пугачеву "еврейской мамой" и раскрыла неожиданную сторону 77-летней россиянки

Российская примадонны удивила украинку своим поведением

Украинская певица Наталья Валевская вновь вспомнила о своем опыте работы с российской артисткой Аллой Пугачевой, поделившись подробностями их общения и совместных проектов.

В интервью OBOZ.UA исполнительница рассказала о периоде, который, по ее словам, стал важным этапом в ее творческой карьере. Речь идет о 2009 году, когда Валевская стала победительницей конкурса "Алла ищет таланты", проходившего на "Радио Алла" в Москве.

В финале певица исполнила композицию "Любовь, похожая на сон" и получила главный приз от Пугачевой — 10 тысяч долларов. Этот успех, как отмечает артистка, стал для нее поворотным моментом в профессии и открыл новые возможности в музыкальной индустрии.

По словам Валевской, после победы Пугачева поддержала ее творчество, взяв песню "Желания сбудутся" в ротацию на своем радио. Это, утверждает певица, позволило ее музыке выйти на более широкую аудиторию и привлечь внимание слушателей в разных городах, а также способствовало появлению первых фан-клубов. Кроме того, Валевскую пригласили участвовать в проекте "Рождественские встречи", что дало ей возможность ближе познакомиться с организацией творческого процесса.

Певица вспоминает, что российская артистка проявила себя как крайне требовательная наставница, которая контролировала абсолютно все этапы работы и глубоко вникала в каждую деталь. При этом Пугачева никогда не разделяла коллег на топ-звезд и начинающих исполнителей, проявляя ко всем одинаковое уважение. Валевская подчеркнула, что в поведении, словах и манере общения звезды всегда чувствовалась особая, редкая заботливость, из-за которой она и сравнила ее с "еврейской мамой".

Она присутствовала на всех этапах работы, вникала в детали, контролировала каждый элемент. У нее не было разделения на звезд первой величины и начинающих артистов. Уважение было видно во всем… И еще в ней была какая-то особая заботливость. Такая себе еврейская мама, больше ни у кого подобного отношения не встречала Наталья Валевская

Напомним, что 15 апреля Валевская поздравила российскую примадонну с днем рождения и попала в скандал.