Особняк за сотни миллионов с гербом России: где жила Лобода под Москвой (фото)

Подмосковный дворец не могут продать годами

В то время как Ани Лорак остается жить в России, Светлана Лобода предпочла отказаться от жизни в стране-агрессорше. При этом роскошный особняк в Подмосковье, в котором артистка жила до полномасштабного вторжения, не могут продать уже четвертый год.

Как пишут росСМИ, Лобода лишь арендовала эту усадьбу, а ее настоящая собственница сейчас находится в Испании. Речь идет о доме площадью около 1200 квадратных метров, расположенном в селе Николо-Урюпино Красногорского района Подмосковья. Усадьба принадлежит 77-летней супруге московского бизнесмена, которая уже много лет живет в Испании. Утверждается, что Лобода никогда не владела этой недвижимостью, а лишь снимала ее в аренду примерно за 1,2 млн рублей в месяц.

После 2022 года, когда певица покинула Россию, объект якобы был выставлен на продажу. Последняя заявленная цена составляла около 850 млн рублей. Однако, как сообщают источники, покупателя на дом до сих пор не нашли, а само объявление о продаже было временно снято.

Особняк отличается богатой инфраструктурой: в нем есть зимний сад, СПА-зона с 10-метровым бассейном и сауной, тренажерный зал, мансарда с кабинетом, бильярдная с баром, винный погреб, а также отдельный дом для прислуги площадью около 260 квадратных метров.

Среди заметных деталей интерьера — изображения двуглавого орла, герба РФ, размещенные на дверях и стенах одного из кабинетов.

В то же время в сети напоминают о позиции самой артистки. Светлана Лобода ранее заявляла, что не владеет недвижимостью в России. В своем Instagram она публиковала скриншот одной из новостей с пометкой "Фейк" и комментировала ситуацию следующим образом: "Российской недвижимости нет. Дом на фото — я снимала до войны. Проверяйте факты!".

Напомним, что Светлана Лобода выступает за границей на корпоративах. В июне певица вместе с Галкиным развлекала гостей "Мисс Украины" Маргариты Паш.