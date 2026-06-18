"Во мне ожила". Кристина Соловий показала семейное фото с бабушкой, которой не стало

После потери прошло более двух лет

Украинская певица Кристина Соловий тронула поклонников теплыми воспоминаниями о своей покойной бабушке. В четверг, 18 июня, артистка поделилась семейным архивным фото, на котором позировала вместе с родным человеком.

Фотография Кристина опубликовала в черно-белом оформлении и посвятила бабушке Ольге щемящее сообщение. Певица рассказала, что увидела ее во сне и вспомнила одну из характерных для бабушки жизненных мудростей.

"Снова наснилась бабушка Ольга. Будто мы не прощались навеки. Спрашивала согреть ли мне капустнику или борщу. Я никак не могла определиться чего хочу. А бабушка философски сказала, что не должна выбирать, а имею право съесть оба, как только осилю. Потому что могу себе позволить. Если бы я знала тогда, что ты не ушла, а во мне ожила, то не плакала бы так горько. Смеюсь теперь и утешаюсь тебе. Хорошо знать, что теперь ты всегда при мне", – написала исполнительница.

Напомним, Кристина Соловий сообщила о смерти бабушки Ольги в феврале 2023 года. Тогда певица поделилась печальным известием в сторис своего Instagram. "Ушла за горизонт моя бабушка", — писала певица, прикрепив архивное фото женщины в молодости.

Недавно мы писали о личной жизни певицы. Кристина Соловий показалась в объятиях возлюбленного, которого скрывает от публики.