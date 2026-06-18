В семье Зиброва горе: артист попрощался с тем, кто был рядом 12 лет (фото)

Печальная новость от звезды

Украинский певец Павел Зибров сообщил о тяжелой потере в семье — умерла его домашняя любимица, собака по имени Габби. Животное прожило рядом с артистом и его близкими 12 лет и, по словам певца, навсегда останется частью их теплых воспоминаний.

Печальной новостью Зибров поделился в своих Instagram-Stories. Артист признался, что этот день стал для него чрезвычайно болезненным, ведь Габби была не просто домашним питомцем, а настоящим членом семьи, который ежедневно дарил радость и поддержку.

"Невероятно грустный день, ушла в засветы наша Габби. Мягких тебе облачков, наша красавица. Ты прожила 12 лет в любви и тепле, в нашем сердце навсегда", — написал певец.

Кроме текстового сообщения, артист опубликовал подборку фотографий с любимицей. На кадрах — разные моменты совместной жизни, от домашних будней до особых мгновений рядом с народным артистом Украины.

Особенно трогательным стал снимок первой встречи, который Зибров также вспомнил и показал подписчикам. Вероятно, именно с этого момента началась их долгая история любви и преданности.

Напомним, что 21 июня Павлу Зиброву исполнится 69 лет. Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о личной жизни и его первом браке.