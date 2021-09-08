Мексику сколихнув потужний землетрус, зберігається загроза цунамі (відео)

Одночасно із землетрусом в Акапулько зіпсувалася погода.

Слідом за проливними дощами Мексику спіткало інше стихійне лихо. У країні стався землетрус потужністю близько 7 магнітуд. (Оцінки землетрусу від 6.9 до 7.1).

Про це повідомив президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор в Твіттері.

Центр землетрусу залягав за 16 кілометрів від міста Акапулько, в південно-західній частині країни. Штат Герреро, де розташовувався епіцентр землетрусу, знаходиться на узбережжі Тихого океану, тому зберігається небезпека цунамі.

Глибина залягання вогнища — близько 10 кілометрів. Про масштабні руйнування і загиблих через дві години після землетрусу не повідомлялося, але місто усіяне уламками будівель.

Землетрус стався восьмого вересня, в понеділок о 4:47 ранку за київським часом. В Акапулько в цей час був вечір, 20:47. У мережі з’явилися кадри того, як від струсу земної поверхні розгойдуються будинки, а небо висвітлюють сполохи грози. Люди в паніці вискочили зі своїх квартир.

На канатній дорозі, яка проходить в місті, під час землетрусу застрягли люди.

Раніше "Телеграф" писав, про те що на Гаїті в результаті землетрусу магнітудою 7.2 загинули понад дві тисячі осіб, а частина населення країни виявилася відрізаною від допомоги медиків і рятувальників.