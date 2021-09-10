У Швеції батьки спантеличили владу, вирішивши назвати дитину Володимир Путін

У Швеції діють суворі правила для молодих батьків.

Вибравши ім’я своєму чаду вони повідомляють його в податкове агентство — Skatteverket. Так вчиняють, якщо ім’я відрізняється від стандартного списку дозволених. Так, одні шведські молоді батько і мати вирішили, що "Володимир Путін" для новонародженого дуже вдале ім’я.

Про це пише шведське видання Thelocal.

Мотиви молодих батьків неясні. Але в реєстрації імені дитини можуть відмовити якщо воно образливе, небезпечне для малюка або занадто схоже з прізвищем.

Відзначимо, що ім’я Володимир — в Швеції зустрічається. Його носять понад 1400 чоловіків цієї країни. Що ж стосується "Путіна" то про таких людей нічого не відомо.

Раніше в Швеції відмовляли в реєстрації імені на честь лакриці, кролика, Елвіса і Супермена. При цьому агентство дозволило назвати дітей Місячний промінь, Металіка і Текіла. Найпопулярніше ім’я минулого року — Ларс. Регулююче імена шведів законодавство діє в країні майже сорок років. У 1996 році батькам відмовили через ім'я з 43 знаків.

Раніше "Телеграф" писав, що MamaRika чекає хрестин сина, щоб назвати його ім’я.