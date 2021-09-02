MamaRika розповіла, чому не хоче розголошувати ім’я сина

Українська співачка MamaRika пообіцяла, що розкриє ім’я сина після хрестин.

Відома українська артистка MamaRika (Анастасія Кочетова) вирішила приховати від шанувальників ім’я свого новонародженого сина.

Як повідомила співачка в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу", вони можуть собі з чоловіком це дозволити, так як народився первісток.

"Ми вирішили розкрити інтригу століття після хрестин. Забобонних чи це? Мабуть, так. Чи можемо собі дозволити, тому що у нас це вперше", - відповіла зірка на питання журналістів.

Нагадаємо, син народився у зіркової пари (батько дитини відомий комік Сергій Середа) 2 серпня. Малюк з’явився на світ за допомогою кесаревого розтину, от партнерських пологів подружжя відмовилося відразу.

Після пологів співачка приходить в форму і вже показує ідеальну фігуру. Також сім’я ділиться відео, як увечері укладають свого первістка спати.