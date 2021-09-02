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MamaRika розповіла, чому не хоче розголошувати ім’я сина

Автор
Т. Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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MamaRika (Анастасія Кочетова) Новина оновлена 02 вересня 2021, 13:51
MamaRika (Анастасія Кочетова)

Українська співачка MamaRika пообіцяла, що розкриє ім’я сина після хрестин.

Відома українська артистка MamaRika (Анастасія Кочетова) вирішила приховати від шанувальників ім’я свого новонародженого сина.

Як повідомила співачка в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу", вони можуть собі з чоловіком це дозволити, так як народився первісток.

"Ми вирішили розкрити інтригу століття після хрестин. Забобонних чи це? Мабуть, так. Чи можемо собі дозволити, тому що у нас це вперше", - відповіла зірка на питання журналістів.

Нагадаємо, син народився у зіркової пари (батько дитини відомий комік Сергій Середа) 2 серпня. Малюк з’явився на світ за допомогою кесаревого розтину, от партнерських пологів подружжя відмовилося відразу.

Після пологів співачка приходить в форму і вже показує ідеальну фігуру. Також сім’я ділиться відео, як увечері укладають свого первістка спати.

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