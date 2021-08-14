MamaRika поделилась первым откровенным фото после родов: фото "до" и "после"

Известная украинская R'n'B-певица Mamarika, настоящее имя Анастасия Кочетова, и ее супруг комик Сергей Середа 2 августа "пополнили" свою семью новым членом - у пары родился сын. Артистке сделали кесарево сечение и теперь она постепенно пытается вернуться в прежнюю форму.

На своей странице в Инстаграм Анастасия опубликовала пост, в котором рассказала, как быстро вернуться в форму после кесарево, и показала, как выглядела спустя неделю после родов.

"Кароч, облегчить себе жизнь в этот непростой период реально, а еще реально быстро влезть в свои любимые джинсы" - уверяет певица.

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Методы восстановления от Mamarika:

Придерживаться здорового питания,

Быть постоянно в движении,

Не отчаиваться, если реабилитация длится не так быстро, как хотелось бы,

Носить 24/7 (кроме ночи) послеродовой бандаж.

Напомним, что о своей беременности Анастасия рассказала 26 мая, когда находилась уже на довольно большом сроке. Благодаря карантину паре удалось долгое время скрывать прекрасное положение певицы.

Пара живет в Одессе, однако рожать Настя и Сергей решили в одном из частных киевских роддомов.

Ранее, "Телеграф" писал, что подтянутым животиком после родов похвасталась и супруга полузащитника украинской сборной по футболу Александра Зинченко - Влада Седан, которая 2 августа "подарила" мужу дочь.