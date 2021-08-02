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Зинченко и Седан сообщили о пополнении в семье и опубликовали фото в Instagram

Зинченко и Седан сообщили о пополнении в семье и опубликовали фото в Instagram
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф

В семье полузащитника национальной сборной Украины по футболу Александра Зинченко и его супруги Влады Зинченко (Седан) 1 августа родилась дочь.

О радостном событии футболист сообщил в Instagram, опубликовав фотографию втроем.

На одной руке Влады - новорожденная малышка, в другой - телефон с видеозвонком от Александра. На фото видно, что новоиспеченный отец не сдерживает слез при виде дочери.

"Родная, спасибо тебе. Вы – моя жизнь", – написал Зинченко в сети.

Отметим, что молодые люди расписались в марте 2020-го, и это их первый ребенок.

Ранее "Телеграф" сообщал,  как Влада Седан выглядела до беременности и как изменилась за последнее время.

Также мы писали, что супруга футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко показала свои рабочие будни, которые продолжаются, несмотря на беременность. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Дочь, Рождение ребенка, Александр Зинченко, Влада Седан, Фотофакт.
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