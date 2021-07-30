Скоро рожать: как Влада Седан выглядела до беременности и как изменилась за последнее время

В начале лета сеть всколыхнула новость о том, что у полузащитника национальной сборной Украины по футболу Александра Зинченко и его возлюбленной Влады Седан будет ребенок. Сейчас журналистка телеканалов "Футбол 1, 2, 3" находится на последних сроках беременности и активно публикует фото с округлившимся животиком.

На странице в Instagram красуются милые снимки Влады с фотосессий, под которыми интернет-пользователи то и дело задают вопросы: кого же ждут звездные родители - мальчика или девочку? Впрочем, журналистка пока не спешит с ответом и держит эту информацию в тайне до момента родов.

К слову, до беременности супруга Зинченко выставляла в сеть очень эффектные снимки, демонстрируя потрясающую фигуру.

Впрочем, даже невзирая на свое положение, Влада продолжает заниматься спортом и выглядит все так же обворожительно.

Напомним, ранее звездная пара Зинченко и Седан делилась фотографиями с отпуска.

Также мы писали, что супруга футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко показала свои рабочие будни, которые продолжаются, несмотря на беременность.