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Скоро рожать: как Влада Седан выглядела до беременности и как изменилась за последнее время

Скоро рожать: как Влада Седан выглядела до беременности и как изменилась за последнее время
11:58 Сегодня Телеграф

В начале лета сеть всколыхнула новость о том, что у полузащитника национальной сборной Украины по футболу Александра Зинченко и его возлюбленной Влады Седан будет ребенок. Сейчас журналистка телеканалов "Футбол 1, 2, 3" находится на последних сроках беременности и активно публикует фото с округлившимся животиком.

На странице в Instagram красуются милые снимки Влады с фотосессий, под которыми интернет-пользователи то и дело задают вопросы: кого же ждут звездные родители - мальчика или девочку? Впрочем, журналистка пока не спешит с ответом и держит эту информацию в тайне до момента родов.

К слову, до беременности супруга Зинченко выставляла в сеть очень эффектные снимки, демонстрируя потрясающую фигуру.

Впрочем, даже невзирая на свое положение, Влада продолжает заниматься спортом и выглядит все так же обворожительно.

Напомним, ранее звездная пара Зинченко и Седан делилась фотографиями с отпуска.

Также мы писали, что супруга футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко показала свои рабочие будни, которые продолжаются, несмотря на беременность. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 473

Все по теме:

Беременность, Фото, Александр Зинченко, Влада Седан, Влада Зинченко.
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