Влада Седан показала плоский животик после родов: фото "до" и "после"

Жена полузащитника украинской сборной по футболу Александра Зинченко, Влада Седан, которая 2 августа родила дочь, похвасталась в соцсетях плоским животом и стройной фигурой.

Об этом свидетельствует фото в Instagram, которое новоиспеченная мама в пятницу, 13 августа, опубликовала на своей странице.

"Фото с разницей в 10 дней", - подписала снимок Седан.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Подписчики жены футболиста удивились, что Влада так быстро смогла восстановиться после родов.

О своей беременности Влада Седан молчала очень долго и только в начале июля показала округлый животик на фото с Андреем Шевченко.

Ранее "Телеграф" сообщал, как Седан выглядела до беременности и перед родами.

Также напоминаем, что 13 июля в участницы проекта "Холостяк" Даши Квитковой и украинского телеведущего Никиты Добрынина родился сын, которому они дали имя Лев. Позже Даша сообщила, что мальчик очень похож на мужа.