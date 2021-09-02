Укр

MamaRika рассказала, почему не хочет разглашать имя сына

Автор
Т. Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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MamaRika (Анастасия Кочетова) Новость обновлена 02 сентября 2021, 14:07
MamaRika (Анастасия Кочетова)

Украинская певица MamaRika пообещала, что раскроет имя сына после крестин.

Известная украинская артистка MamaRika (Анастасия Кочетова) решила скрыть от поклонников имя своего новорожденного сына.

Как сообщила певица в эксклюзивному интервью "Телеграфу", они могут себе с мужем это позволить, так как родился первенец.

"Мы решили раскрыть интригу века после крестин. Суеверность ли это? Пожалуй, да. Можем себя позволить, потому что у нас это впервые", - ответила звезда на вопрос журналистов.

Напомним, сын родился у звездной пары (отец ребенка известный комик Сергей Середа) 2 августа. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, от партнерские родов супруги отказались сразу.

После родов певица приходит в форму и уже показывает идеальную фигуру. Также семья делится видео, как вечером укладывают своего первенца спать.

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