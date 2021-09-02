MamaRika рассказала, почему не хочет разглашать имя сына

Украинская певица MamaRika пообещала, что раскроет имя сына после крестин.

Известная украинская артистка MamaRika (Анастасия Кочетова) решила скрыть от поклонников имя своего новорожденного сына.

Как сообщила певица в эксклюзивному интервью "Телеграфу", они могут себе с мужем это позволить, так как родился первенец.

"Мы решили раскрыть интригу века после крестин. Суеверность ли это? Пожалуй, да. Можем себя позволить, потому что у нас это впервые", - ответила звезда на вопрос журналистов.

Напомним, сын родился у звездной пары (отец ребенка известный комик Сергей Середа) 2 августа. Малыш появился на свет с помощью кесарева сечения, от партнерские родов супруги отказались сразу.

После родов певица приходит в форму и уже показывает идеальную фигуру. Также семья делится видео, как вечером укладывают своего первенца спать.