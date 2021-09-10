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Російських журналістів в США не пустили на пам’ятні заходи до 11 вересня — як відреагував Кремль

Автор
Г. Михайлова
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У 2021 році — 20 років від дня теракту.
У 2021 році — 20 років від дня теракту.

Російські ЗМІ не акредитували на висвітлення заходів 11 вересня, присвячених річниці теракту в Нью-Йорку.

Серед новинних агенств, яким не дали дозвіл на присутність на заході — ТАСС і "РІА Новини". Музей, в якому буде відбуватися церемонія відмовив їм у зв’язку з обмеженою кількістю учасників і великою увагою преси до події.

Про це повідомили в ТАСС.

Вони також відзначили, що ряд інших журналістів РосЗМІ не отримали акредитацію. У Кремлі такій ситуації не пораділи. Джона Саллівана, американського посла в Москві закликали пояснити ситуацію і викликали в Міністерство закордонних справ РФ.

Відзначимо, в меморіальному музеї Нью-Йорка 11 вересня відбудеться ряд заходів присвячених трагічній річниці. Серед них — "Данина в світлі" — 88 лампочок, які ввечері 11 вересня приймуть форму веж-близнюків, в які врізалися два з чотирьох захоплених літаків.

Крім цього в місті річницю трагедії вшанують в Метрополітен Опері та галереї Сміта.

Раніше "Телеграф" писав, що американський президент Джо Байден вирішив розкрити документи розслідування теракту 11 вересня, які проходили під грифом "секретно".

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