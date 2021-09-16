Землетрус в Китаї — загинули три людини, є поранені (фото, відео)

Кількість жертв може збільшиться.

Ранок в китайській провінції Сичуань почалося з землетрусу потужністю в 6 магнітуд. Він торкнувся міського округу Лучжоу. Підземні поштовхи сталися о 4:33 за місцевим часом, по Києву було близько опівночі.

Про це повідомляє South China Morning Post.

В результаті землетрусу загинули троє, ще 59 осіб отримали поранення. Близько семи тисяч людей евакуювали. Рятувальники повідомили, що пошкоджені дві сотні будинків.

Епіцентр землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

До ліквідації наслідків землетрусів залучили близько 4 тисяч рятувальників. Рух на вулицях утруднений через уламки будівель.

Також в мережі опублікували відео з камер спостереження під час землетрусу. Рятувальники продовжують розбирати завали в місті, сподіваючись, що нових жертв не буде.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих, але потім їх кількість зросла. У міському окрузі Луджоу проживає понад чотири мільйони осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що в Мексиці стався потужний землетрус поблизу міста Акапулько.