Сміливці спустилися в містичний "Колодязь пекла" в Ємені: ніякої в'язниці джинів там не знайшли (відео)

Провалля має глибину 112 метрів (367 футів) і виділяє неприємні запахи.

У республіці Ємен спелеологи наважилися опуститися у колодязь Бархут, котрий місцеві жителі вважають вʼязницею для джинів.

Про це повідомляє "France24".

Дослідники приїхали в провінцію Аль-Махра на схід Ємену із сусідньої країни Оману. Все для того, аби дослідити "Криницю пекла", котра являє собою чорне провалля шириною 30 метрів.

Попри те, що діра є чудом природи, місцеві намагаються її уникати. Серед них побутує думка, що в ямі знаходиться вʼязниця для джинів. Сморід, котрий підіймається із колодязя, ще більше переконує жителів провінції у тому, що яма має "пекельне" походження.

Глибина провалля становить 112 метрів. Не можна й посперечатися з тим, що з неї насправді чути специфічний неприємний запах.

Оманські спелеологи із команди "Oman Cave Exploration Team" вирішили таки перевірити, що то за яма і чому вона має такий аромат. Коли вони опустилися у провалля, то побачили багато змій та трупи тварин, які власне і видавали той неприємний запах.

Спелеологи для досліджень відібрали з колодязя зразки води, ґрунту, каміння і рештки тварин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США в Нью-Мексико археологи знайшли сліди віком від 21 до 23 тисяч років, котрі свідчать про більш раннє заселення континенту, аніж припускали науковці перед цим.