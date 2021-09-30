В Еквадорі під час тюремних розборок загинули більше 100 осіб (фото, відео)

Щоб взяти в’язницю під контроль знадобилося 5 годин.

В одній з найбільших в’язниць Еквадору в провінції Гуаяс в результаті "розборок" двох банд Лос-Лобос і Лос-Чонерос загинули як мінімум 116 осіб. Протистояння перейшло в бунт. Також десятки людей поранені.

Про це повідомляє The Gardian.

Спочатку повідомлялося про близько 30 жертв, але після того як силовикам вдалося взяти в’язницю під контроль почали знаходити тіла в трубопроводах в’язниці і інших місцях.

Повідомляється, що щонайменше 10 людей зі списку загиблих були обезголовлені. Під час обшуку правоохоронці вилучили кілька одиниць зброї — ножі і пістолети. Відомо, що ув’язненими застосовувалася вибухівка.

Також повідомляється про 80 поранених в результаті перестрілки і поножовщини. До стін в’язниці починають прибувати рідні і друзі ув’язнених, яких поранили або вони загинули під час зіткнень. Президент Гільєрмо Лассо повідомив, що додаткові військові підрозділи контролюватимуть район в’язниці, вони на бронетранспортерах патрулюють периметр.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії задумалися про повернення до практики посилань, Реноватором ідеї став Володимир Жириновський.