У Британії тотальний брак палива і водіїв фур: причина не тільки в Brexit

Великобританію накрила небачена раніше паливна і продуктова криза

Після виходу з ЄС Великобританія стикається відразу з декількома викликами, що стоять перед нею. Різке зростання цін на енергоносії і закриття деяких підприємств, які виробляють СО2, привели до дефіциту продуктів харчування на полицях магазинів.

Недавня стаття на сайті новин Euronews розповідає ще про одну схожу проблему туманного Альбіону, що охопила його в останні дні. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цієї статті.

Британці вже кілька днів борються з кризою в поставках палива. На багатьох заправних станціях закінчуються запаси палива. До тих бензоколонок, де ще залишилася певна кількість палива, шикуються довгі черги автомобілів, власники яких сподіваються заправити своїх залізних коней.

Однак справа не тільки в тому, що паливо не доставляється на заправки. По всій країні було відмічено значне спустошеня полиць супермаркетів. Обидві проблеми пов’язані з гострим браком водіїв вантажівок, так необхідних для безперебійної роботи ланцюжків поставок.

Причиною цього, на думку деяких аналітиків, є Brexit (Вихід Великобританії з Європейського союзу, — прим.ред.).

Колись Великобританія покладалася на водіїв зі Східної Європи. Однак після виходу з ЄС багато хто з них виїхав у пошуках кращої оплати і умов праці на континент. Про це розповів Микола Рашків, керівник відділу у справах ЄС Союзу міжнародних перевізників Болгарії.

"Брак водіїв на початку 2000-х у Великобританії призвів до необхідності наймати дешевшу робочу силу з нових країн Європейського Союзу, — розповів він, — Двадцять років по тому дефіцит не змінився, але в даний час після Brexit Великобританія заявляє, що не хоче, щоб неосвічені люди приїжджали з ЄС. Але ж щоб працювати водієм вантажівки, не потрібно мати вищу освіту. Так що водії стали вважатися небажаними людьми в країні".

Тимчасові візи — це все одно, що "ложка води для гасіння пожежі"

Після декількох тижнів зростаючої напруги, викликаної дефіцитом, уряд Великобританії оголосив, що видає 5 тис екстрених віз іноземним водіям вантажівок в надії вирішити цю проблему.

Але це тримісячні візи, які, на думку критиків, не зваблять європейських водіїв вантажівок.

Рубі МакГрегор-Сміт, президент Конфедерації британської промисловості, сказала, що ці візи були "подібні спробі гасити пожежу, черпаючи воду чайною ложкою".

Едвін Атема з Конфедерація профспілок Нідерландів сказав в інтерв’ю, що візовий план був «нереалістичним». На його думку, в цій ситуації відразу постає логічне запитання: "Хто звільниться з роботи в ЄС заради тримісячної візи в Великобританії? Я думаю, що це просто невизначена пригода".

Великобританія спростить процедуру отримання візи для водіїв вантажівок

На його думку європейських водіїв відштовхують, в першу чергу, погані умови роботи в Великобританії, можливість застрягти в Дуврі (місто і порт у Великобританії, важливий логістичний центр — прим.ред.) і високі податки.

"Припустимо, що до Великобританії приїде певна кількість працівників. Коли вони опиняться в Великобританії, їх робота буде оплачуватися в залежності від пройденої відстані. Всі транспортні логістичні вузли в даний момент переповнені, а митні формальності займають більше часу. Додамо сюди вищі податки, які вони повинні будуть заплатити в Великобританії. і тепер подумаємо, який вибір зробить водій, якщо на континенті він зможе робити такий же обсяг роботи і буде мати більший пробіг і, відповідно, більшу зарплату ", — говорить він.

Європі потрібні більше 400 тис водіїв

Але не тільки Великобританія бореться з нестачею водіїв. Представники транспортної галузі заявляють, що Великобританії не вистачає приблизно 100 тис водіїв. Сумна історія, яка ще більше погіршилася через Brexit. При цьому згадуються Німеччина і Польща, які також борються з серйозним браком водіїв.

За даними Transport Intelligence (аналітична компанія в сфері вантажоперевезень і транспорту — прим. Ред.), потреба у водіях в Європі в даний час перевищує 400 тис осіб.

На думку багатьох, хто працює або працював у галузі, погані умови праці, великі відстані і тривале перебування поза домом — ось деякі з причин, за якими люди масово залишають цю сферу діяльності.

"Деякі компанії відкривають свої офіси в Польщі, Туреччині або будь-який іншій країні, де найнижчі зарплати", — сказав Рон Ван Лінген, колишній власник транспортної компанії.

Великій Британії не вистачає приблизно 100 тис водіїв

"Водіїв потім відправляють на роботу в Голландію, Європу або ще кудись. Але зарплату вони отримують відповідно до рівня їх власних країн, а не за законом, який говорить, що ви повинні платити водієві голландського вантажівки або німецького вантажівки відповідно до рівня німецької заробітної плати, — розповів представник галузі, — Це був спосіб знизити заробітну плату, знизити ваші власні витрати і створити кращу конкурентну позицію, але, як ми висловлюємося, все це лягло на плечі водіїв ".

Проблеми в галузі передбачаються ще як мінімум десять років.

Профспілки водіїв вантажівок заявляють, що тепер відповідальність за дотримання трудового законодавства і поліпшення умов лежить на державах-членах ЄС, якщо ситуація взагалі коли-небудь буде вирішена.