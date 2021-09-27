Британці цілком серйозно можуть залишитися без їжі: причиною тому відсутність вуглекислого газу

Великобританія зіткнулася з проблемою зростання ціни на енергоносії і нестачі СО2

Уряд Британії розробив стратегію скорочення викидів вуглецю до "чистого нуля". Був прийнятий план щодо декарбонізації транспорту, згідно з яким продаж нових дизельних і бензинових вантажівок буде заборонений з 2040 року.

Але, за іронією долі, харчова промисловість Великобританії зіткнулася з новою кризою саме через брак СО2. Про це пише на своєму сайті Британська телерадіомовна корпорація BBC.

Як тобі таке, Грета Тунберг

Цей на перший погляд незвичайний компонент використовується для упаковки продуктів, для виробництва газованих напоїв і забою тварин.

Федерація виробників продуктів харчування і напоїв, яка представляє сотні переробників і виробників харчових продуктів, звернулася за допомогою до уряду Великобританії. Харчовикам необхідні субсидії, в іншому випадку вони не зможуть уникнути серйозних збоїв в ланцюжках поставок своєї продукції.

При цьому повідомляється, що деякі компанії вже зупинили виробництво, а інші можуть припинити виробництво протягом тижня.

Рекордні ціни на енергоносії викликали тимчасове закриття двох заводів з виробництва добрив в Великобританії минулого тижня. Ці заводи виробляли 60% харчового CO2 в якості побічного продукту. Харчовий СО2 використовується для упаковки м’ясних і молочних продуктів. Він дозволяє зберігати продукцію свіжою протягом більш тривалого часу. Газ також використовується при оглушенні свиней і птиці для забою.

The Times також повідомила, що міністри були стурбовані тим, що Великобританії, можливо, доведеться закрити шість вдосконалених ядерних реакторів з газовим охолодженням, які також використовують CO2.

Представник одного з британських виробників свинини, сказав: "Я закликаю уряд негайно вжити заходів для запобігання серйозної кризи в харчовій промисловості. Сектор просив підтримки для пом’якшення трудової кризи, а тепер нестача CO2 може фактично зупинити виробництво по всьому ланцюжку поставок".

Представники мережі продуктових магазинів заявляють: "Мова більше не йде про те, як добре ми відсвяткуємо Різдво, а про те, щоб все продовжувало працювати, щоб ми дійсно могли дотягнути до Різдва".

Торгові мережі заявили, що криза викидів CO2 також впливає на виробництво газованих напоїв і пива і сухого льоду для охолодження продуктів харчування. Він тільки посилює проблеми, викликані браком водіїв вантажних автомобілів, і проблеми виробництва, викликані високим рівнем попиту і браком персоналу через пандемію і Brexit.

Власники боєнь заявили, що у них в резервуарі залишилося менше тижневого запасу СО2. Хоча деякі оператори можуть перемикатися на оглушення тварин за допомогою електрики. Але вже зараз зрозуміло, що більшість не можуть використовувати цю опцію, яка розглядається як менш гуманна для тварин.

Ілюстрація ситуації з СО2 у Великобританії

Де видобувається СО2 у Великобританії

Біллінгем — завод закрито Інс — завод закрито Уілтон Манчестер Іпсвіч

Як видобувається СО2

Уловлюються викиди хімічної промисловості З викидів витягується СО2 і очищується СО2 може зберігатися у вигляді газу або охолодженої рідини

Як СО2 застосовується в промисловості

Фермерські господарства: Використовується для забою тварин

Виробництво напоїв: Газування напоїв і деяких видів пива

Упаковка: Продовжує термін зберігання продукції

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