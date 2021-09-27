Британцы вполне серьезно могут остаться без еды: причиной тому отсутствие углекислого газа

Великобритания столкнулась с проблемой роста цены на энергоносители и нехватки СО2

Правительство Британии разработало стратегию сокращения выбросов углерода до "чистого нуля". Был принят план по декарбонизации транспорта, согласно которому продажа новых дизельных и бензиновых грузовиков будет запрещена с 2040 года.

Но, по иронии судьбы, пищевая промышленность Великобритании столкнулась с новым кризисом именно из-за нехватки СО2. Об этом пишет на своем сайте Британская телерадиовещательная корпорация BBC.

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Этот на первый взгляд необычный компонент используется для упаковки продуктов, для производства газированных напитков и убоя животных.

Федерация производителей продуктов питания и напитков, которая представляет сотни переработчиков и производителей пищевых продуктов, обратилась за помощью к правительству Великобритании. Пищевикам необходимы субсидии, в противном случае они не смогут избежать серьезных сбоев в цепочках поставок своей продукции.

При этом сообщается, что некоторые компании уже остановили производство, а другие могут прекратить производство в течение недели.

Рекордные цены на энергоносители вызвали временное закрытие двух заводов по производству удобрений в Великобритании на прошлой неделе. Эти заводы производили 60% пищевого CO2 в качестве побочного продукта. Пищевой СО2 используется для упаковки мясных и молочных продуктов. Это позволяет сохранять продукцию свежей в течение более длительного времени. Газ также используется при оглушении свиней и птицы для убоя.

The Times также сообщила, что министры были обеспокоены тем, что Великобритании, возможно, придется закрыть шесть усовершенствованных ядерных реакторов с газовым охлаждением, которые также используют CO2.

Представитель одного из британских производителей свинины, сказал: "Я призываю правительство незамедлительно принять меры для предотвращения серьезного кризиса в пищевой промышленности. Сектор просил поддержки для смягчения трудового кризиса, а теперь нехватка CO2 может фактически остановить производство по всей цепочке поставок".

Представители сети продуктовых магазинов заявляют: "Речь больше не идет о том, как хорошо мы отпразднуем Рождество, а о том, чтобы все продолжало работать, чтобы мы действительно могли дотянуть до Рождества".

Торговые сети заявили, что кризис выбросов CO2 также влияет на производство газированных напитков и пива и сухого льда для охлаждения продуктов питания. Он только усугубляет проблемы, вызванные нехваткой водителей грузовых автомобилей и проблемами производства, вызванные высоким уровнем спроса и нехваткой персонала из-за пандемии и Brexit.

Владельцы скотобоен заявили, что у них в резервуаре осталось меньше недельного запаса СО2. Хотя некоторые операторы могут переключаться на оглушение животных с помощью электричества. Но уже сейчас понятно, что большинство не могут использовать эту опцию, которая рассматривается как менее гуманная для животных.

Иллюстрация ситуации с СО2 в Великобритании

Где производится СО2 в Великобритании

Биллингем — завод закрыт Инс - завод закрыт Уилтон Манчестер Ипсвич

Как производится СО2

Улавливаются выбросы химической промышленности Из выбросов извлекается СО2 и очищается СО2 может храниться в виде газа или охлажденной жидкости

Как СО2 применяют в промышленности

Фермерские хозяйства: Используется для убоя животных

Производство напитков: Газирование напитков и некоторых видов пива

Упаковка: Продлевает срок хранения продукции

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