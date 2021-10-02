В Африці 127-річний чоловік перед смертю розповів серкет довголіття

Родичі довгожителя кажуть, що йому було більше років, ніж зазначено у церковних записах.

На півдні Африки у місті Еритрея помер 127-річний чоловік, який перед смертю розказав секрет свого довголіття.

Про це повідомляє Daily Mail.

Родичі довгожителя називали його "найстаршою людиною на Землі". Вони вважають, що Натабай Тінсієв народився ще раніше, ніж зазначено у церковних записах, котрі відшукав католицький священник. Онук довгожителя каже, що в храмі записаний рік хрещення, а його дідусь міг народитися ще на 10 років раніше. Пояснює він це тим, що в часи, коли народився Натабай, священникам важко було дістатися туди, де вони проживали. Тому іноді доводилося чекати навіть десять років, аби охрестити дитину. Таким чином, онук довгожителя припускає, що його дідусь народився ще у 1884 році.

Перед тим, як піти з життя, Натабай Тінсієв розповів онуку, що потрібно робити, аби якомога довше прожити. За його словами, потрібно бути терплячим, щедрим і намагатися мати життя, сповнене радощів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що науковці провели дослідження, згідно з яким люди можуть жити до 130 років, проте для цього обовʼязковим є здоровий спосіб життя і високий рівень медицини.