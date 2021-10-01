Сучасні люди можуть жити до 130 років: експерти озвучили умову
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Експерти вивчили історії людей старше 100 років і прийшли до несподіваного висновку
Вчені поділилися результатом нового дослідження, згідно з яким люди можуть прожити до 130 років.
Про це повідомляє журнал Science Alert з посиланням на керівника дослідження — професора статистики Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні (EPFL) Ентоні Девісона.
Експерт каже, що вони досконально вивчили історії людей, які подолали 100-річний рубіж. Вони прийшли до висновку, що кожен рік після 110-річного віку — це в своєму роді "підкидання монети": якщо пощастить, то людина проживе ще мінімум 12 місяців.
Дослідники прийшли до висновку, що завдяки здоровому способу життя і сучасній медицині людина дійсно може жити 130 років. Втім, на даний момент подібних довгожителів небагато: лише один на мільйон чоловік.
Відзначимо, що рекорд тривалості життя поки належить француженці Жанні Кальман, яка прожила 122 роки і померла в 1997-му.
Нагадаємо, група британських вчених провела масштабне дослідження ризику коронавірусу для курців і некурящих людей.
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