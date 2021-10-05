Рекордна повінь у Італії зірвала місцеві вибори (фото, відео)
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В Італії проливні дощі викликали зсуви і повені в регіоні Лігурія.
Місцева влада попереджає про червоний рівень небезпеки.
Про це повідомляє la Repubblica.
Міста Понтінвреа, Савона, Россильон і інші лігурійські населені пункти частково затоплені. У Россильоні за 15 годин випало 925,8 мм опадів, що є рекордним для регіону. Через зливу місцями під водою траса "Савона-Турин", перерване залізничне сполучення з П’ємонтом, а виборчу дільницю поблизу Савони закрили, підрахунок голосів на виборах до місцевих рад відкладений до ранку.
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У деяких районах у високогір’ї випало до 600 мм опадів за 12 годин. Частина шкіл в регіоні продовжила роботу в понеділок, але дітей довелося евакуювати рятувальникам.
У внутрішніх районах Генуї продовжують лити дощі, автомобілісти зняли на відео, як дощ просочується через дах тунелю на автомагістралі А26 з Меле під Генуєю в Гравеллона-Точе.
Розливи невеликих річки і струмків, які стали надзвичайно повноводними через дощ, перетворили дороги в бурхливі потоки.
Раніше "Телеграф" писав, що в Таїланді через масштабні повені люди намагалися врятувати автомобілі надівши на них пакети.
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