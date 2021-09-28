Повінь в Таїланді: затоплені тисячі сіл, вода підбирається до столиці (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 46
Попередньо повідомляється про шість загиблих.
Тропічний шторм Дьянаму викликав масштабну повінь в Таїланді і навколишніх державах, зокрема в деяких районах М’янми.
Про це повідомляє Тhailandnews.
Затоплено багато сіл, загальна кількість постраждалих від повені в Таїланді оцінюється в 59 тисяч сімей. Частини людей не вдається евакуюватися через те, що дороги розмило. Всього повінню охоплені 28 провінцій.
У постраждалі регіони допомогу скидають з вертольотів.
Синоптики повідомляють, що повені триватимуть і можуть дійти до столиці країни Бангкока. Незважаючи на те, що місцева влада заявляє про готовність до повеней, багато місцевих жителів віддали перевагу підготуватися самостійно.
Згідно з оцінками на ранок вівторка постраждали не менше 1933 сіл в 23 провінціях. Найбільша кількість потерпілих в Лопбурі, Сукотаї і Аюттхаї.
Житель Лопбурі виклав відео з затопленої вулицею і будинком в своєму ТікТоці.
Відзначимо, що понад півсотні будинків затопило в сусідній М’янмі.
Також уряд Таїланду повідомив, що для щеплених туристів країну відкривати поки не будуть. Вітати гостей Таїланд почне з листопада.
Раніше "Телеграф" писав, що повінь наробило лиха в Іспанії.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-