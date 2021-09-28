Повінь в Таїланді: затоплені тисячі сіл, вода підбирається до столиці (фото, відео)

Попередньо повідомляється про шість загиблих.

Тропічний шторм Дьянаму викликав масштабну повінь в Таїланді і навколишніх державах, зокрема в деяких районах М’янми.

Про це повідомляє Тhailandnews.

Затоплено багато сіл, загальна кількість постраждалих від повені в Таїланді оцінюється в 59 тисяч сімей. Частини людей не вдається евакуюватися через те, що дороги розмило. Всього повінню охоплені 28 провінцій.

У постраждалі регіони допомогу скидають з вертольотів.

Синоптики повідомляють, що повені триватимуть і можуть дійти до столиці країни Бангкока. Незважаючи на те, що місцева влада заявляє про готовність до повеней, багато місцевих жителів віддали перевагу підготуватися самостійно.

Згідно з оцінками на ранок вівторка постраждали не менше 1933 сіл в 23 провінціях. Найбільша кількість потерпілих в Лопбурі, Сукотаї і Аюттхаї.

Житель Лопбурі виклав відео з затопленої вулицею і будинком в своєму ТікТоці.

Відзначимо, що понад півсотні будинків затопило в сусідній М’янмі.

Також уряд Таїланду повідомив, що для щеплених туристів країну відкривати поки не будуть. Вітати гостей Таїланд почне з листопада.

Раніше "Телеграф" писав, що повінь наробило лиха в Іспанії.