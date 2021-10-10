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Замінували і підірвали машину: в Ємені скоїли замах на міністра (відео)

Автор
Олена Вєчканова
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Автор
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Про кількість загиблих і поранених поки немає конкретної інформації Новина оновлена 10 жовтня 2021, 14:09
Про кількість загиблих і поранених поки немає конкретної інформації

Вибух стався поруч із кортежем місцевої влади

У місті Аден, розташованому в південному регіоні Республіки Ємен, 10 жовтня підірвали замінований пікап.

Інформацію передає інформагентство "Белта".

Місцеві правоохоронці припускають, що головною метою організаторів вибуху були представники місцевої влади: міністр сільського господарства, який перебуває в Адені з офіційним візитом, а також губернатор округу.

Незважаючи на те, що автомобіль підірвали в момент проїзду повз неї кортежу влади, ніхто із політиків не постраждав, відбувшись лише серйозним переляком.

Однак відомо, що інцидент все одно став причиною людських жертв: є і поранені, і загиблі. Точна їхня кількість поки невідома. Однак повідомляється, що, крім інших, було поранено кілька військовослужбовців.

На місці події зараз працюють співробітники "швидкої" допомоги, а також правоохоронці. Деталі встановить слідство.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в п’ятницю, 8 жовтня, серйозний вибух забрав життя понад 100 жителів Афганістану. Трагедія сталася під час масової молитви в одній з мечетей провінції Кундуз.

Теги:
#Теракт #Вибух #Ємен
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