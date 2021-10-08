Кривава молитва: сотні людей загинули і поранені через вибух в Афганістані (відео)

Ймовірним організатором теракту можуть бути бойовики "Ісламського держави"

У провінції Кундуз, що в північній частині Афганістану, п’ятниця, 8 жовтня, стала чорним днем. В одній із місцевих мечетей стався масивний вибух.

Про наслідки трагедії повідомляє видання Reuters.

Судячи з усього, вибух кваліфікують як теракт, а не нещасний випадок. Очевидці стверджують, що від отриманих каліцтв на місці загинуло близько ста осіб. Ще понад дві сотні отримали різні поранення.

Наразі працівники рятувальних служб, медики і просто небайдужі місцеві жителі займаються розбором завалом і госпіталізацією потерпілих.

Місцем вибуху стала шиїтська мечеть. Відзначимо, що шиїтами є мусульмани, які вважають єдино законними спадкоємцями і наступниками пророка Мухаммеда його кузена і сподвижника Алі ібн Абу Таліба.

За інформацією місцевих "чиновників" "Талібану", на місце трагедії вже відправили спецпідрозділ, який допоможе впоратися з ліквідацією наслідків вибуху.

Поки не повідомляється, хто візьме на себе відповідальність за трагедію. Однак одними із імовірних претендентів на організацію такого теракту вважають представників "Ісламської держави".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в центральній частині Пакистану 7 жовтня сталася сильний землетрус, який забрав життя щонайменше 20 людей.

Також на порталі ми розповідали про вибух, що стався в п’ятницю на газопереробному заводі в Амурській області.