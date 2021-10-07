У Пакистані стався сильний землетрус, є загиблі і поранені (фото, відео)

Землетрус стався рано вранці у четвер, 7 жовтня.

У центральній частині Пакистану, в Белужистані стався землетрус потужністю 5,7-5,9 за різними оцінками. Загинули 20 людей, близько 200 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuter.

Близько сотні глиняних будинків завалилися через землетрус в Харнаї і його околицях — центрі однойменного округу в Белуджистані. Епіцентр землетрусу залягав в 14 км від нього.

Землетрус потрапив на відео камери спостереження, зняте на міській стоянці вантажівок. Кадри показують, як багатотонні машини починають розгойдуватися від підземних поштовхів.

Поштовхи відчувалися в Кветті, Сіббі, Пішині, Мусліма Базі, Зіараті, Кіла Абдуллі, Санджаві, Жобе і Чамані. Попередньо серед загиблих — шестеро дітей. Хворих у критичному стані переводять з Харнаю в столицю провінції Кветту.

Після землетрусу в гірських районах зійшли зсуви. На місцях руйнувань будівель все ще працюють рятувальники.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні стався землетрус на Тернопільщині. Він обійшовся без жертв і потрапив на відео камер спостереження.