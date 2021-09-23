Землетрус на Тернопільщині потрапив на відео

Підземні поштовхи зафіксували на південний захід від Чоркова.

У Тернопільській області поблизу Чорткова відбувся землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Явище зміщення тектонічних плит попало на камери відеоспостереження.

Про це в четвер, 23 вересня, повідомляє "Телеграф".

Землетрус стався приблизно о 06:18 ранку недалеко від сіл Хмелів та Нирків.За словами жителів навколишніх територій, підземні поштовхи відчувалися досить добре. Варто відзначити, що було відразу два осередки землетрусу глибиною 57 км.

Попри те, що зміщення тектонічних плит трохи налякало деяких мешканців Тернопільщини, сила землетрусу класифікується як помірна. Під час підземних поштовхів силою 4,3 бала, люди могли відчувати їх тільки тоді, коли перебували в приміщеннях. У будинках могли рухатися предмети, котрі висять, наприклад, люстри, картини.

За словами сейсмологів, подібні землетруси можна порівняти з тим, коли в приміщенні падає важкий предмет.

Територія поширення землетрусу

Нагадуємо, що цей землетрус вдвічі потужніший, ніж два попередні, котрі були на Тернопільщині в попередні роки. Тоді вони мали магнітуду 2,0. Їх зафіксували 28 травня 2019 року та 23 квітня 2020.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч з 15 на 16 вересня в Китаї стався потужний землетрус силою в 6 магнітуд, в результаті якого загинули три людини.