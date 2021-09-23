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В Україні стався потужний землетрус, але більшість його проспали (карта)

Автор
Іванка Гамчук
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На Тернопільщині відбулося коливання тектонічних плит Новина оновлена 23 вересня 2021, 09:21
На Тернопільщині відбулося коливання тектонічних плит

За словами місцевих жителів, землетрус тривав більше десяти хвилин.

У Тернопільській області рано вранці в четвер, 23 вересня, зафіксували помірний землетрус магнітудою 4,3 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляють онлайн-карти землетрусів.

Землетрус стався приблизно о 06:18 ранку на південний захід від Чорткова. Відомо, що було відразу два осередки підземних поштовхів між Тернопільською областю та Прикарпаттям недалеко від сіл Хмелів і Нирків. Осередки землетрусу зафіксували на глибині 57 кілометрів під землею. 

Територія поширення підземних коливань
Територія поширення підземних коливань

Користувачам телефонів Android напередодні землетрусу приходили сповіщення про можливі підземні поштовхи.

За словами жителів Чорткова та району, коливання тектонічних плит було досить дати потужним.

В Тернопільській області було відразу два осередки землетрусу
В Тернопільській області було відразу два осередки землетрусу

"Це було жахливо. Ми прокинулися від дуже гучного звуку, а буквально через кілька секунд почало трясти всю хату", – говорить жителька одного із сіл району.

Як розповідає мешканка Чорткова, вона проживає на пʼятому поверсі і цього ранку, 23 вересня, прокинулася від того, що "квартира ходуном ходить".

Житель Теребовлі каже, що коли почався землетрус, то подумав, що це проїжджає вантажний автомобіль, але потім зрозумів, що це не так.

"У Городенці – справжнє пекло. Все трясло й гуділо аж 11 хвилин. Мої рідні та сусіди в чому спали, в тому й повибігали на вулицю, діти плакали, тварини як подуріли", — каже очевидиця землетрусу.

Проте не всі жителі Тернопільщини змогли відчути зміщення тектонічних плит. До когось землетрус дійшов із дуже слабкою, ледве відчутною силою, а хтось просто проспав і дізнався про підземні поштовхи з новин чи від рідних, знайомих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Австралії 22 вересня відбувся землетрус потужністю в 6 магнітуд — він потрапив у прямий ефір місцевого телеканалу.

Теги:
#Тернопільська область #Землетруси #Чертков
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