Украину потрясло мощное землетрясение, но большинство его проспало (карта)

По словам местных жителей, землетрясение длилось более десяти минут.

В Тернопольской области рано утром в четверг, 23 сентября, зафиксировали умеренное землетрясение магнитудой 4,3 по шкале Рихтера.

Об этом сообщают онлайн-карты землетрясений.

Землетрясение произошло примерно в 6:18 утра на юго-запад от Черткова. Известно, что было сразу два очага подземных толчков между Тернопольской областью и Прикарпатьем недалеко от сел Хмелев и Нырков. Очаги землетрясения зафиксировали на глубине 57 километров под землей.

Территория распространения подземных колебаний

Пользователям телефонов Android накануне землетрясения приходили оповещения о возможных подземных толчках.

По словам жителей Черткова и района, колебания тектонических плит были достаточно мощными.

В Тернопольской области было сразу два очага землетрясения

"Это было ужасно. Мы проснулись от очень громкого звука, а буквально через несколько секунд начало трясти весь дом", - говорит жительница одного из сел района.

Как рассказывает жительница Черткова, она проживает на пятом этаже и утром, 23 сентября, проснулась от того, что "квартира ходуном ходит".

Житель Теребовле говорит, что когда началось землетрясение, то подумал, что это проезжает грузовой автомобиль, но потом понял, что это не так.

"В Городенке — настоящий ад. Все трясло и гудело до 11 минут. Мои родные и соседи в чем спали, в том и выбежали на улицу, дети плакали, животные как с ума посходили", - говорит очевидец землетрясения.

Однако не все жители Тернопольщины смогли почувствовать смещение тектонических плит. К кому-то землетрясение доходило очень слабо, с едва ощутимой силой, а кто-то просто проспал и узнал о подземных толчках из новостей или от родных, знакомых.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Австралии 22 сентября произошло землетрясение мощностью в 6 магнитуд — оно попало в прямой эфир местного телеканала.