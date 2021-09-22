В Австралии землетрясение попало в прямой эфир (видео)

В Австралии произошло землетрясение мощностью в 6 магнитуд.

Оно всколыхнуло Мельбурн, Сидней и Канберру, а также несколько других городов в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс. Эпицентр залегал в 190 км от Мельбурна в национальном парке.

Об этом сообщает АВС.

Землетрясение произошло около 9 утра в среду, по Киеву время составляло около 2 ночи.

В Мельбурне в результате землетрясения разрушилось старинное здание на Чапел Стрит, также сообщают про разрушения на Грин-стрит. В историческом здании в Виндзоре размещалось кафе "Бургеры Бетти".

Землетрясение вызвало колебания и высотных зданий, но про разрушения не сообщается. Во время землетрясения как раз происходил прямой эфир утренней программы на местном телеканале.

За первоначальным землетрясением, мощность которого оценили до 6 магнитуд, последовали три землетрясения меньшей силы — 5,5, 4 и 3,1. Австралийцев предупредили, что афтершоков может быть еще несколько в течение дня.

Несмотря на мощность и определенные разрушения, землетрясение больше напугало австралийцев, чем причинило реальный ущерб и это стало поводом для мемов.

Надпись "мы восстановим".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в испанских землях на Канарских островах продолжается извержение вулкана.