В Австралії землетрус потрапив в прямий ефір (відео)

В Австралії стався землетрус потужністю в 6 магнітуд.

Він сколихнув Мельбурн, Сідней і Канберру, а також кілька інших міст в штаті Вікторія і Новий Південний Уельс. Епіцентр залягав в 190 км від Мельбурна в національному парку.

Про це повідомляє АВС.

Землетрус стався близько 9 ранку в середу, по Києву час становив біля 2 ночі.

У Мельбурні в результаті землетрусу зруйнувалася старовинна будівля на Чапел стріт, також повідомляють про руйнування на Грін-стріт. В історичній будівлі в Віндзорі розміщувалося кафе "Бургери Бетті".

Землетрус викликав коливання і висотних будівель, але про руйнування не повідомляється. Під час землетрусу якраз відбувався прямий ефір ранкової програми на місцевому телеканалі.

За початковим землетрусом, потужність якого оцінили до 6 магнітуд були зафіксовані ще три землетруси меншої сили — 5,5, 4 і 3,1. Австралійців попередили, що афтершоків може бути ще кілька протягом дня.

Попри потужність і певні руйнування, землетрус більше налякав австралійців, ніж заподіяв реальний збиток і це стало приводом для мемів.

Напис "ми відновимо".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в іспанських землях на Канарських островах триває виверження вулкана.