Розпечена лава накрила житлові будинки на Канарських островах: вражаюче відео

Евакуювали майже 7% жителів іспанського острова.

Виверження вулкана на канарському острові Пальма набирає силу. Природа світового заповідника біосфери знищується потоками лави. Понад шість тисяч осіб з домашньою худобою евакуювали.

Про це повідомляє ВВС.

Знищує вогнем і засипає попелом на острові Пальма будинки місцевих жителів. У мережу потрапили вражаючі кадри того, як лава, що вивергається і розпечена порода потрапляють в басейн і змушують воду кипіти.

У місті Ель-Пасо, в якому жили до виверження понад сім тисяч осіб, лава накрила сотні будинків. На вулкані Кумбре Велья утворилася нова тріщина, після цього в регіоні чотири рази сталися землетруси. Повідомляється, що початку вулканічної активності передувала сейсмічна — понад 20 тисяч поштовхів за попередній тиждень.

Лава текла по західному схилу до океану, в якому зону майже в чотири кілометри зробили забороненою, побоюючись того що гази і лава можуть нашкодити роззявам.

За попередніми оцінками на іспанському острові зруйновані 166 будинків.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії на Камчатці вивергається вулкан Шивелуч.