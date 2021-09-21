Розпечена лава накрила житлові будинки на Канарських островах: вражаюче відео
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Евакуювали майже 7% жителів іспанського острова.
Виверження вулкана на канарському острові Пальма набирає силу. Природа світового заповідника біосфери знищується потоками лави. Понад шість тисяч осіб з домашньою худобою евакуювали.
Про це повідомляє ВВС.
Знищує вогнем і засипає попелом на острові Пальма будинки місцевих жителів. У мережу потрапили вражаючі кадри того, як лава, що вивергається і розпечена порода потрапляють в басейн і змушують воду кипіти.
У місті Ель-Пасо, в якому жили до виверження понад сім тисяч осіб, лава накрила сотні будинків. На вулкані Кумбре Велья утворилася нова тріщина, після цього в регіоні чотири рази сталися землетруси. Повідомляється, що початку вулканічної активності передувала сейсмічна — понад 20 тисяч поштовхів за попередній тиждень.
Лава текла по західному схилу до океану, в якому зону майже в чотири кілометри зробили забороненою, побоюючись того що гази і лава можуть нашкодити роззявам.
За попередніми оцінками на іспанському острові зруйновані 166 будинків.
Раніше "Телеграф" писав, що в Росії на Камчатці вивергається вулкан Шивелуч.
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