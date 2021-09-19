На Канарських островах прокинувся вулкан: людей евакуюють (відео)

В останній раз він прокидався в 1971 році.

На острові Пальма, що на Канарах (Іспанія), прокинувся вулкан, який викинув в повітря хмару попелу і лави.

Як повідомляє Reuters, виверження почалося о 14:15 за Гринвічем (16:15 за Києвом) в районі Кабеса-де-Вака.

Місцева влада вже наказала жителям довколишніх сіл пройти в найближчі евакуаційні пункти, а також закликали триматися якомога далі від вулкана і проявляти "крайню обережність".

Евакуація жителів почалася після того, як на цьому тижні було зафіксовано понад 22 тисяч підземних поштовхів.

Ланцюг вулканів Кумбре-Велья вважається найбільш активним на всіх Канарських островах. Втім, на Пальмі виверження вулкана в останній раз спостерігалося в 1971 році. Тоді потоки лави не торкнули майно місцевих жителів, проте повідомлялося про одного загиблого. Чоловік виявився в пастці, поки робив фотографії виверження.

Як повідомлялося раніше, в кінці серпня на Камчатці (Росія) відбулося виверження вулкана Шивелуч.