Розжарені камені, попіл і лава — на Камчатці прокинувся відомий вулкан (фото)
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Один з найбільших вулканів Камчатки прокидається.
Після попільного виверження 25 серпня, коли російський вулкан Шивелуч викинув суміш газу і попелу на висоту майже 4 кілометри, камчатський вулкан продовжує бушувати.
Про це повідомляє КамчаткаІнфо.
За ніч на 26 серпня чотири рази відбулися великі обвали, з регулярністю відбуваються більш дрібні розлами. Крізь тріщини по південному та південно-східному схилах купола тече розпечена лава.
Фіксують також викиди попелу. Вулканологи попереджають — вулкан надзвичайно небезпечний, але туристи продовжують приїжджати в регіон, щоб подивитися на виверження.
Найбільшу небезпеку несе потік газу, шматків породи і попелу температурою 800 градусів за Цельсієм, який утворюється при виверженні. Такий пірокластичні потік рухається зі швидкістю 700 км на годину і, ймовірно, був причиною трагедії в Помпеях.
Вулкан потривожив землетрус місяць тому. Якщо почнеться виверження і купол з лави зруйнується, попіл викине на висоту до 12 кілометрів.
Раніше "Телеграф" писав про масштабний землетрус, який стався на Гаїті. У лікарнях не вистачає місць, а частина жителів відчуває нестачу питної води.
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