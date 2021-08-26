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Розжарені камені, попіл і лава — на Камчатці прокинувся відомий вулкан (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Розжарені камені, попіл і лава — на Камчатці прокинувся відомий вулкан (фото) Новина оновлена 26 серпня 2021, 09:40
Вулкан Шивелуч на Камчатці.

Один з найбільших вулканів Камчатки прокидається.

Після попільного виверження 25 серпня, коли російський вулкан Шивелуч викинув суміш газу і попелу на висоту майже 4 кілометри, камчатський вулкан продовжує бушувати.

Про це повідомляє КамчаткаІнфо.

За ніч на 26 серпня чотири рази відбулися великі обвали, з регулярністю відбуваються більш дрібні розлами. Крізь тріщини по південному та південно-східному схилах купола тече розпечена лава.

Розпечені лавини на Шивелучі
Розпечені лавини на Шивелучі

Фіксують також викиди попелу. Вулканологи попереджають — вулкан надзвичайно небезпечний, але туристи продовжують приїжджати в регіон, щоб подивитися на виверження.

Вулкан Шивелуч видно здалеку
Вулкан Шивелуч видно здалеку

Найбільшу небезпеку несе потік газу, шматків породи і попелу температурою 800 градусів за Цельсієм, який утворюється при виверженні. Такий пірокластичні потік рухається зі швидкістю 700 км на годину і, ймовірно, був причиною трагедії в Помпеях.

Дим, вогонь і розпечена порода — вулкан Шивелуч 26 серпня
Дим, вогонь і розпечена порода — вулкан Шивелуч 26 серпня

Вулкан потривожив землетрус місяць тому. Якщо почнеться виверження і купол з лави зруйнується, попіл викине на висоту до 12 кілометрів.

Раніше "Телеграф" писав про масштабний землетрус, який стався на Гаїті. У лікарнях не вистачає місць, а частина жителів відчуває нестачу питної води.

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