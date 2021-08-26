Раскаленные камни, пепел и лава - на Камчатке проснулся известный вулкан (фото)

Один из наикрупнейших вулканов Камчатки просыпается.

После пеплового извержения 25 августа, когда российский вулкан Шивелуч выбросил смесь газа и пепла на высоту практически 4 километра, камчатский вулкан продолжает бушевать.

Об этом сообщает КамчаткаИнфо.

За ночь на 26 августа четыре раза произошли крупные обвалы, с регулярностью происходят более мелкие разломы. Сквозь трещины по южному и юго-восточному склонам купола течет раскаленная лава.

Раскаленные лавины на Шивелуче

Фиксируют также пепловые выбросы. Вулканологи предупреждают — вулкан чрезвычайно опасен, но туристы продолжают приезжать в регион, чтобы посмотреть на извержение.

Вулкан Шивелуч видно издалека

Наибольшую опасность несет поток газа, кусков породы и пепла температурой 800 градусов по Цельсию, который образовывается при извержении. Такой пирокластический поток двигается со скоростью 700 км в час и, вероятно, был причиной трагедии в Помпеях.

Дым, огонь и раскаленная порода - вулкан Шивелуч 26 августа

Вулкан потревожило землетрясение месяц назад. Если начнется извержение и купол из лавы разрушится, пепел выбросит на высоту до 12 километров.

Ранее "Телеграф" писал про масштабное землетрясение, которое произошло на Гаити. В больницах не хватает мест, а часть жителей испытывает нехватку питьевой воды.