Раскаленные камни, пепел и лава - на Камчатке проснулся известный вулкан (фото)
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Один из наикрупнейших вулканов Камчатки просыпается.
После пеплового извержения 25 августа, когда российский вулкан Шивелуч выбросил смесь газа и пепла на высоту практически 4 километра, камчатский вулкан продолжает бушевать.
Об этом сообщает КамчаткаИнфо.
За ночь на 26 августа четыре раза произошли крупные обвалы, с регулярностью происходят более мелкие разломы. Сквозь трещины по южному и юго-восточному склонам купола течет раскаленная лава.
Фиксируют также пепловые выбросы. Вулканологи предупреждают — вулкан чрезвычайно опасен, но туристы продолжают приезжать в регион, чтобы посмотреть на извержение.
Наибольшую опасность несет поток газа, кусков породы и пепла температурой 800 градусов по Цельсию, который образовывается при извержении. Такой пирокластический поток двигается со скоростью 700 км в час и, вероятно, был причиной трагедии в Помпеях.
Вулкан потревожило землетрясение месяц назад. Если начнется извержение и купол из лавы разрушится, пепел выбросит на высоту до 12 километров.
Ранее "Телеграф" писал про масштабное землетрясение, которое произошло на Гаити. В больницах не хватает мест, а часть жителей испытывает нехватку питьевой воды.
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