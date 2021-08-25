"Это было жестко": в РФ проснувшийся вулкан выбросил столб пепла на 4 километра - впечатляющее видео

Вулканическая активность началась утром в среду.

Сразу два вулкана в России решили показать на что они способны — на Камчатке и на Курильских островах.

Возле Северо-Курильска активизировался вулкан Эбеко на острове Парамушир. Он выбросил пепел на высоту около 3,7 километра около часу ночи по Киеву. По местному времени было примерно 8:50 утра.

Видео выброса пепла разместил Телеграм-канал LIFE SHOT.

Местные жители сообщают, что выброс пепла сопровождался мощным взрывом, от которого задрожали окна. Пепел растянулся на 10 километров от вулкана, для авиации установили оранжевый код опасности. Вулканологи предупреждают — может начаться извержение. Вулкан Эбеко проснулся в 2016 году.

Другой вулкан того же вулканического пояса — Шивелуч на Камчатке выбросил смесь газа и пепла на чуть меньшую высоту — 3,5 километров. Ее отнесло на расстояние около 100 километров в сторону залива Тихого океана.

Ранее "Телеграф" писал, что в мае активизировался опасный вулкан Ньирагонго в Демократической республике Конго — от лавы пострадал один из городов.