Укр

"Это было жестко": в РФ проснувшийся вулкан выбросил столб пепла на 4 километра - впечатляющее видео

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
18
"Это было жестко": в РФ проснувшийся вулкан выбросил столб пепла на 4 километра - впечатляющее видео Новость обновлена 25 августа 2021, 10:17
Выброс пепла на Курилах.

Вулканическая активность началась утром в среду.

Сразу два вулкана в России решили показать на что они способны — на Камчатке и на Курильских островах.

Возле Северо-Курильска активизировался вулкан Эбеко на острове Парамушир. Он выбросил пепел на высоту около 3,7 километра около часу ночи по Киеву. По местному времени было примерно 8:50 утра.

Видео выброса пепла разместил Телеграм-канал LIFE SHOT.

Местные жители сообщают, что выброс пепла сопровождался мощным взрывом, от которого задрожали окна. Пепел растянулся на 10 километров от вулкана, для авиации установили оранжевый код опасности. Вулканологи предупреждают — может начаться извержение. Вулкан Эбеко проснулся в 2016 году.

Другой вулкан того же вулканического пояса — Шивелуч на Камчатке выбросил смесь газа и пепла на чуть меньшую высоту — 3,5 километров. Ее отнесло на расстояние около 100 километров в сторону залива Тихого океана.

Ранее "Телеграф" писал, что в мае активизировался опасный вулкан Ньирагонго в Демократической республике Конго — от лавы пострадал один из городов.

Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Украина
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Украина понесла потери на Донбассе на День независимости: подробности
Украина понесла потери на Донбассе на День независимости: подробности
Дата публикации
Категория
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)
Верховная Рада проголосовала за большой Государственный Герб Украины: как он выглядит (фото)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
Дата публикации
Категория
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео
Каким был парад ко Дню Независимости: все подробности, фото и видео