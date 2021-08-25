"Це було жорстко": в РФ прокинувся вулкан і викинув стовп попелу на 4 кілометри — вражаюче відео

Вулканічна активність почалася вранці в середу.

Відразу два вулкана в Росії вирішили показати на що вони здатні — на Камчатці та на Курильських островах.

Біля Північно-Курильська активізувався вулкан Ебеко на острові Парамушир. Він викинув попіл на висоту близько 3,7 кілометра близько першої години ночі за Києвом. За місцевим часом було приблизно 8:50 ранку.

Відео викиду попелу розмістив телеграм-канал LIFE SHOT.

Місцеві жителі повідомляють, що викид попелу супроводжувався потужним вибухом, від якого затремтіли вікна. Попіл розтягнувся на 10 кілометрів від вулкана, для авіації ввели помаранчевий код небезпеки. Вулканологи попереджають — може початися виверження. Вулкан Ебеко прокинувся в 2016 році.

Інший вулкан того ж вулканічного пояса — Шивелуч на Камчатці викинув суміш газу і попелу на трохи меншу висоту — 3,5 кілометрів. Її віднесло на відстань близько 100 кілометрів на сторону затоки Тихого океану.

Раніше "Телеграф" писав, що в травні активізувався небезпечний вулкан Ньирагонго в Демократичній республіці Конго — від лави постраждав один з міст.