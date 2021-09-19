На Канарских островах пробудился вулкан: людей эвакуируют (видео)

В последний раз он просыпался в 1971 году.

На острове Пальма, что на Канарах (Испания), пробудился вулкан, выбросивший в воздух облако пепла и лавы.

Как сообщает Reuters, извержение началось в 14:15 по Гринвичу (16:15 по Киеву) в районе Кабеса-де-Вака.

Местные власти уже отдали приказ жителям близлежащих деревень проследовать в ближайшие эвакуационные пункты, а также призвали держаться подальше от вулкана и проявлять "крайнюю осторожность".

Эвакуация жителей началась после того, как на этой неделе было зафиксировано более 22 тысяч подземных толчков.

Цепь вулканов Кумбре-Вьеха считается наиболее активной на всех Канарских островах. Впрочем, на Пальме извержение вулкана в последний раз наблюдалось в 1971 году. Тогда потоки лавы не затронули имущество местных жителей, однако сообщалось об одном погибшем. Мужчина оказался в ловушке, пока делал фотографии извержения.

Как сообщалось ранее, в конце августа на Камчатке (Россия) произошло извержение вулкана Шивелуч.