Укр

На Канарских островах пробудился вулкан: людей эвакуируют (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
66
Пробуждение вулкана на Пальме Новость обновлена 19 сентября 2021, 18:59
Пробуждение вулкана на Пальме

В последний раз он просыпался в 1971 году.

На острове Пальма, что на Канарах (Испания), пробудился вулкан, выбросивший в воздух облако пепла и лавы.

Как сообщает Reuters, извержение началось в 14:15 по Гринвичу (16:15 по Киеву) в районе Кабеса-де-Вака.

Местные власти уже отдали приказ жителям близлежащих деревень проследовать в ближайшие эвакуационные пункты, а также призвали держаться подальше от вулкана и проявлять "крайнюю осторожность".

Эвакуация жителей началась после того, как на этой неделе было зафиксировано более 22 тысяч подземных толчков.

Цепь вулканов Кумбре-Вьеха считается наиболее активной на всех Канарских островах. Впрочем, на Пальме извержение вулкана в последний раз наблюдалось в 1971 году. Тогда потоки лавы не затронули имущество местных жителей, однако сообщалось об одном погибшем. Мужчина оказался в ловушке, пока делал фотографии извержения.

Как сообщалось ранее, в конце августа на Камчатке (Россия) произошло извержение вулкана Шивелуч.

Теги:
#Испания #Канарские острова #Вулкан
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Интервью
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский изменился внешне за два года президентства
Зеленский будто постарел на 20 лет, сил на второй срок может уже не хватить, - политический психолог
Дата публикации
Категория
В Киеве представители ЛГБТ вышли на марш
С военными, поцелуями и легкой "обнажёнкой": как проходит Марш равенства в Киеве (фото)
Дата публикации
Категория
Статистика заболеваемости ковидом на 19.09.2021
В Украине рекордно подскочил уровень госпитализаций из-за COVID-19: сводка на 19 сентября
Дата публикации
Категория
Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины
Выборы в Госдуму РФ с вовлечением в них Донбасса несут как риски, так и возможности для Украины
Дата публикации
Категория
Выборы в России
Главари "ДНР"-"ЛНР" показательно унизили "республиканские" паспорта