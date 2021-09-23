Укр

Землетрясение на Тернопольщине попало на видео

Автор
Иванка Гамчук
Дата публикации
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Автор
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На Тернопольщине было два очага землетрясения Новость обновлена 23 сентября 2021, 12:00
На Тернопольщине было два очага землетрясения

Подземные толчки зафиксировали на юго-запад от Черкова.

В Тернопольской области возле Черткова произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла по шкале Рихтера. Явление смещения тектонических плит попало на камеры видеонаблюдения.

Об этом в четверг, 23 сентября, сообщает "Телеграф".

Землетрясение произошло примерно в 6:18 утра недалеко от сел Хмелев и Нырков. За словам жителей окрестных территорий, подземные толчки ощущались довольно хорошо. Стоит отметить, что было сразу два очага землетрясения глубиной 57 км.

Несмотря на то, что смещение тектонических плит немного напугало некоторых жителей Тернопольщины, сила землетрясения классифицируется как умеренная. Во время подземных толчков силой 4,3 балла, люди могли чувствовать их только тогда, когда находились в помещениях. В домах могли двигаться предметы, которые висят, например, люстры, картины.

По словам сейсмологов, подобные землетрясения можно сравнить с тем, как в помещении падает тяжелый предмет.

Территория распространения землетрясения
Территория распространения землетрясения

Напоминаем, что это землетрясение вдвое мощнее, чем два предыдущих, которые были на Тернопольщине в предыдущие годы. Тогда они имели магнитуду 2,0. Их зафиксировали 28 мая 2019 и 23 апреля 2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ночь с 15 на 16 сентября в Китае произошло мощное землетрясение силой в 6 магнитуд, в результате которого погибли три человека.

Теги:
#Землетрясение #Тернопольская область #Чертков
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